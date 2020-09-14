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В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить в России возрастной ценз управления легковым автомобилем с нынешних 18 до 16 лет. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает RT со ссылкой на письмо начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
RT на русском23:02
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил идею разрешить управление автомобилем с 16 лет

RT на русском05:52
РИА Новости

Эксперт оценил идею выдавать водительские права с 16 лет

РИА Новости04:23
URA.Ru

Россиянам хотят разрешить водить автомобиль с 16 лет

URA.Ru00:00
Газета.Ru

В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет

Газета.Ru04:10
Lenta.ru

В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Lenta.ru01:54
РБК

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

РБК01:02
Национальная служба новостей

Автоэксперт оценил идею выдавать права с 16 лет

Национальная служба новостей04:15

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM11 сентября в 19:24
16

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Газета.Ru05:29
322

Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной

К счастью, ситуация в Волгоградской области к худшему не изменилась и остается по-прежнему сложной, но спокойной, полностью контролируемой специалистами областного регионального оперативного штаба по коронавирусу во главе с губернатором Андреем Бочаровым.
Волгоградская правда06:32
22

В КВС сообщили о масштабном отключении воды в Саратове

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке Совместными усилиями МКУ "ЕДДС", ООО "КВС", администрациями районов города Саратова будет обеспечен подвоз воды потребителям в зоне отключения ХВС.
Четвертая Власть01:25

В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года.
РБК03:44
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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