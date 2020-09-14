Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить в России возрастной ценз управления легковым автомобилем с нынешних 18 до 16 лет. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает RT со ссылкой на письмо начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

С чего всё началось В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет «Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении. RT на русском 23:02