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В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить в России возрастной ценз управления легковым автомобилем с нынешних 18 до 16 лет. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает RT со ссылкой на письмо начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
RT на русском23:02
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Lenta.ru

В Госдуме раскритиковали идею самого молодого депутата выдавать права с 16 лет

Lenta.ru03:29
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В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

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Российская газета

В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет

Российская газета02:32
Газета.Ru

В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет

Газета.Ru04:10
РБК

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

РБК01:02
Вечерняя Москва

В России предложили разрешить водить машину с 16 лет

Вечерняя Москва00:15
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