В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить в России возрастной ценз управления легковым автомобилем с нынешних 18 до 16 лет. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает RT со ссылкой на письмо начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет
«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
RT на русском23:02
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