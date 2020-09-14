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РБК
РБК

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил понизить возрастной порог для управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее письмо он отправил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:02
Подробнее о событии
РБК

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

РБК01:02
Телеканал 360°

Автомобильные права предложили выдавать с 16 лет в России

Телеканал 360°00:25
РЕН ТВ

В Госдуме предложили позволить подросткам водить легковушки

РЕН ТВ23:32
Газета.Ru

В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Газета.Ru23:50
Life.ru

Юным россиянам могут разрешить управлять автомобилем с 16 лет

Life.ru23:35
URA.Ru

Россиянам хотят разрешить водить автомобиль с 16 лет

URA.Ru00:00
RT на русском

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

RT на русском23:02

Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

Чтобы снизить потребление соли на 20% следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
РИА Новости23:19
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM11 сентября в 15:59
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