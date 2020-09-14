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Новые автомобили
Новые автомобили

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением разрешить гражданам в возрасте 16 лет водить машину на дорогах общего пользования. Но эксперт Максим Кадаков заявил в интервью изданию "Слово и Дело", что реализовать такой законопроект крайне сложно, и главное - не целесообразно.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:02
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Известия

Дорогу молодым: стоит ли разрешать водить несовершеннолетним

Известия10:59
Телеканал 360°

Подросткам предложили давать права с 16 лет. И у этой идеи не так много минусов

Телеканал 360°08:38
URA.Ru

Россиянам хотят разрешить водить автомобиль с 16 лет

URA.Ru00:00
РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

РИА Новости02:42
РБК

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

РБК01:02
Газета.Ru

В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет

Газета.Ru04:10
RT на русском

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

RT на русском23:02

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
РБК14:39
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Режим повышенной готовности продлен в Вологодской области до 5 октября

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 14 сентября, коэффициент 1,07 не позволяет региону приступить к третьей волне снятия ограничений.
Vologda-poisk.ru07:25
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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