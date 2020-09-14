Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением разрешить гражданам в возрасте 16 лет водить машину на дорогах общего пользования. Но эксперт Максим Кадаков заявил в интервью изданию "Слово и Дело", что реализовать такой законопроект крайне сложно, и главное - не целесообразно.

С чего всё началось В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT. RT на русском 23:02