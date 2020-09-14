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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции МВД Михаила Черникова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:02
Подробнее о событии
РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

РИА Новости02:42
Телеканал 360°

Идею разрешить россиянам водить машину с 16 лет раскритиковали в Госдуме

Телеканал 360°03:19
Газета.Ru

В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Газета.Ru23:50
Lenta.ru

В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Lenta.ru01:54
РБК

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

РБК01:02
URA.Ru

Россиянам хотят разрешить водить автомобиль с 16 лет

URA.Ru00:00
RT на русском

Автоэксперт оценил идею разрешить управление автомобилем с 16 лет

RT на русском03:18

В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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В Израиле ввели трехнедельный карантин из-за коронавируса

В Израиле на фоне возрастающего уровня заболеваемости коронавирусом ввели строгий карантин на три недели, жесткие ограничения начинают действовать с 18 сентября, но если неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в стране сохранится до 9 октября, карантин продлят.
Комсомольская правдавчера в 16:18
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