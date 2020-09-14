В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции МВД Михаила Черникова.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:02
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