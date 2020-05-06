Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
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с чего всё началось
Большинство предпринимателей настаивают на том, чтобы в части МСП вообще не применялся отраслевой подход, и предлагают считать пострадавшими весь сектор малого и среднего предпринимательства.Парламентская газетавчера в 17:55
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Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Общество
В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
Шоу-бизнес
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Путин и Лукашенко провели переговоры
Взгляд.ру вчера в 11:17
Футбол
Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов
Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 22:48
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Общество
За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини
Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей вчера в 02:26
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
Общество
Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
Общество
Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками
Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Общество
В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб.
Эхо Москвы 03:35
Общество
В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса
На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
Происшествия
Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство
Интерфакс 02:21
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8,5 тысяч вахтовиков
Из 10,5 тысячи вахтовиков, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек.
Российская газета 03:19
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru вчера в 03:11
Общество
В России запретили «наливайки» в жилых домах
С 5 мая в России вступает в силу закон о запрете на продажу алкогольной продукции в помещениях многоквартирных домов.
В курсе.ру вчера в 05:59
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Ещё 76 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 76 человек.
Уральский меридиан 03:49