Большинство предпринимателей настаивают на том, чтобы в части МСП вообще не применялся отраслевой подход, и предлагают считать пострадавшими весь сектор малого и среднего предпринимательства.

с чего всё началось

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.

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