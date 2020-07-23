Транспорт

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Законопроект уже направлен на обсуждение в правительство, сообщили "Известия". Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
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с чего всё началось

Полоса — препятствие: мотоциклистам хотят запретить лавировать в потоке

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российских байкеров хотят штрафовать за «лавирование» в потоке машин

РЕН ТВ01:41

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами

РИА Новостивчера в 21:15

В Госдуме предложили наказывать мотоциклистов за опасное вождение

URA.Ruвчера в 18:59

Российских мотоциклистов предложили штрафовать за опасную езду

Lenta.ruвчера в 19:38

«Известия»: в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование

ТАССвчера в 19:25

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

РБКвчера в 20:13

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование

Известиявчера в 17:10
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Музыка

Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Русская Планета 03:07
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
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Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com 21 июля в 04:11
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Экономика

Tesla впервые в истории получила прибыль четыре квартала подряд

Производитель электромобилей Tesla впервые получил прибыль четвертый квартал подряд, сообщается в отчете компании.
Forbes 01:58
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Наука

В Британии создали неразрезаемый материал для сейфов и замков

Уфимские Заметки 21 июля в 01:43
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Происшествия

В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины

Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
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Происшествия

В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью

Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
3,5K
Политика

Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
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Политика

Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке

В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
Экономика

Экономист: Деноминация в России де-факто произошла

Деноминация рубля, которую недавно вновь стали обсуждать, «де-факто произошла, потому что перестали ходить копейки», и на сегодняшний день «младшей монетой стал рубль».
Росбалт 04:17
1
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия вчера в 08:06
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса

В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00
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Технологии

Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление

Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
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Армия и оружие

На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов

Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело вчера в 11:20
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Шоу-бизнес

Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
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Футбол

«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов

RT на русском 03:51
Общество

Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении

Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 03:53
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
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Происшествия

Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Футбол

«Наполи» объявит о трансфере форварда «Лилля» Осимена в пятницу

О переходе нападающего «Лилля» Виктора Осимена в «Наполи» объявят в пятницу, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia.
Спорт-Экспресс 04:38
Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.
Интерфакс 02:17
1
Общество

Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
1
Политика

В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии

Палата представителей конгресса США, в которой демократическое большинство, поддержала в среду, 22 июля, демонтаж находящихся в здании Капитолия статуй конфедератов.
Известия вчера в 21:10
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