Транспорт
Вести.RuВ Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Законопроект уже направлен на обсуждение в правительство, сообщили "Известия". Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).Известиявчера в 17:01
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