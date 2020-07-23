В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

с чего всё началось

Законопроект уже направлен на обсуждение в правительство, сообщили "Известия". Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

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