В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
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Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.В источнике
С чего всё началось
Полоса — препятствие: мотоциклистам хотят запретить лавировать в потоке
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Известия17:01
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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование в потоке
Комсомольская правда20:32