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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.В источнике
С чего всё началось
Известия

Полоса — препятствие: мотоциклистам хотят запретить лавировать в потоке

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ: в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование

РИА Новости21:15
Комсомольская правда

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование в потоке

Комсомольская правда20:32
Lenta.ru

Российских мотоциклистов предложили штрафовать за опасную езду

Lenta.ru19:38
РБК

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

РБК20:13
ТАСС

«Известия»: в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование

ТАСС19:25
URA.Ru

В Госдуме предложили наказывать мотоциклистов за опасное вождение

URA.Ru18:59
Известия

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование

Известия17:10
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Газета.Ruвчера в 16:29
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM19:42
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