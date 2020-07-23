В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

с чего всё началось

Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 метра или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет два метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами.

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

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