Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.

с чего всё началось

Нефть марки Brent завершила торги в пятницу на отметке $27,38 за баррель, потеряв за неделю 19%, а всего с начала обвала в марте - 40%.

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

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