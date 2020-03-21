Энергетика
РИА НовостиВ Госдуме предложили снизить цены на бензин
Нефть марки Brent завершила торги в пятницу на отметке $27,38 за баррель, потеряв за неделю 19%, а всего с начала обвала в марте - 40%.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.РИА Новости00:48
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Комментарии
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