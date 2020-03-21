Энергетика
Деловое.ТВВ Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения
В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения. Такое предложение озвучил член комитета думы по энергетики Михаил Шеремет, передает "РИА Новости". По его мнению, понижение цен на бензин может послужить элементом социальной поддержки населения.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.РИА Новости00:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Комментарии
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Здоровье
«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы
За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В Киеве вводят жёсткий карантин
Кличко предупредил, что жителей столицы ожидают более жёсткие меры, которые будут предприняты на основании рекомендаций и опыта его коллег и врачей.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Энергетика
Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель
Нефтяные трейдеры считают, что стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, сообщает Bloomberg.
Общество
Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд
Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу Также в Италии сообщили о 689 случаях выздоравления за сутки, таким образом общее число поборовших вирус составило 5129 человек.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Политика
В Киргизии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты
Как сообщалось, на начавшейся на этой неделе стройке инфекционного центра для заразившихся коронавирусом в поселении Вороновское деревни Голохвастово в круглосуточном режиме задействовано около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.
Экономика
МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса
Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен (Martin Mühleisen) предсказал, что экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 будут тяжелыми, однако их удастся преодолеть.
Общество
Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию
Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Политика
Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область
В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус
За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Общество
В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Футбол
Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля
Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о жизни в городе в период пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье
Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Здоровье
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Экономика
Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли
Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.