Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения

В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения. Такое предложение озвучил член комитета думы по энергетики Михаил Шеремет, передает "РИА Новости". По его мнению, понижение цен на бензин может послужить элементом социальной поддержки населения.
Читать в источнике
Комментировать69
с чего всё началось

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.
РИА Новости00:48

Подробнее о событии

Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

URA.Ru01:29

Цены на бензин в России предложили снизить

Телеканал 360°03:00

Депутат Госдумы предлагает снизить цены на бензин на автозаправках России

Вести.Ru01:55

В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Российская газета03:42

Понизить цены на бензин предложили в Госдуме

News.ru01:23

В Госдуме предложили снизить цены на АЗС

Газета.Ru01:17

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

РИА Новости00:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 09:05, Ашберн

Комментарии

Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Здоровье

«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы

За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Новая газета 08:42
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

В Киеве вводят жёсткий карантин

Кличко предупредил, что жителей столицы ожидают более жёсткие меры, которые будут предприняты на основании рекомендаций и опыта его коллег и врачей.
Rusvesna.su 08:50
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Интерфакс 06:07
Энергетика

Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель

Нефтяные трейдеры считают, что стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, сообщает Bloomberg.
Комсомольская правда вчера в 02:52
Общество

Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
РИА Новости 08:25
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости вчера в 09:07
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд

Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу Также в Италии сообщили о 689 случаях выздоравления за сутки, таким образом общее число поборовших вирус составило 5129 человек.
Национальная служба новостей вчера в 13:32
Культура

Турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов Халита Эргенча

Ugpressa.ru 08:06
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Политика

В Киргизии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:30
Общество

На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты

Как сообщалось, на начавшейся на этой неделе стройке инфекционного центра для заразившихся коронавирусом в поселении Вороновское деревни Голохвастово в круглосуточном режиме задействовано около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.
Интерфакс 05:02
Экономика

МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса

Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен (Martin Mühleisen) предсказал, что экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 будут тяжелыми, однако их удастся преодолеть.
Lenta.ru 07:54
Общество

Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию

Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Bimru.ru вчера в 07:21
Политика

Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область

В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
News.ru 19 марта в 17:58
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Происшествия

19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус

За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Известия 19 марта в 05:45
Общество

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РБК 08:06
Футбол

Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля

Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о жизни в городе в период пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:37
Происшествия

Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье

Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
RT на русском 04:29
Здоровье

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
РБК 06:32
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург 19 марта в 04:32
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 08:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Сергеевич Шеремет
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года. Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым с 20 марта 2014 по 5 октября 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное