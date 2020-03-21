Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.

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В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения. Такое предложение озвучил член комитета думы по энергетики Михаил Шеремет, передает "РИА Новости". По его мнению, понижение цен на бензин может послужить элементом социальной поддержки населения.

В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения

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