Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.

с чего всё началось

Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны.

Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках. С такой инициативой выступил член думского Комитета по энергетике Михаил Шеремет. Предложение он сделал на фоне падения стоимости нефти на международных рынках.

В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

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