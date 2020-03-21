Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках. С такой инициативой выступил член думского Комитета по энергетике Михаил Шеремет. Предложение он сделал на фоне падения стоимости нефти на международных рынках.
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Михаил Шеремет
Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны.
— Михаил Шеремет, российский политикТелеканал 360° 21 марта в 03:00
с чего всё началось

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.
РИА Новости21 марта в 00:48

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