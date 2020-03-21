Энергетика
ФАНВ Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС
Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить246
Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны.
— Михаил Шеремет, российский политикТелеканал 360° 21 марта в 03:00
с чего всё началось
Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.РИА Новости21 марта в 00:48
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти
Российская газета21 марта в 03:42
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном
Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным в мире
«Заражение» стало настолько популярно у людей, что по просмотрам впереди него находится только фильмы о Гарри Поттере.
Экономика
России прописали низкоуглеродное будущее
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Технологии
МТС призвала абонентов не выходить из дома
Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE с изменился 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Происшествия
Воронежские чиновники по путевкам для инвалидов отправили отдыхать своих детей
Чиновники Воробьевского района Воронежской области на выделенные государством путевки для больных и малоимущих детей, отправили отдыхать своих детей.
Спорт
Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
Канада официально отказалась отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.
Политика
В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Кино
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры
Энергетика
Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель
Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
ЖКХ
Минстрой проконтролирует стоимость ЖКХ в регионах
Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах.
Технологии
США объединили против коронавируса суперкомпьютеры
США в рамках государственно-частного партнерства объединили для разработки вакцины против коронавируса мощные ресурсы суперкомпьютеров, сообщило в пресс-релизе министерство энергетики.
Политика
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Происшествия
В Новосибирской области более 1,6 тысячи человек помещены на карантин
Более 1,6 тысячи человек в Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции в связи с распространением коронавируса, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава облминздрава Константин Хальзов.
Экономика
Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса
Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы заболевания
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Здоровье
Коронавирус может привести к временной потере обоняния
Хотя потеря обоняния и вкуса может показаться странной, врачи считают, что это явление временное и беспокоиться не о чем.
Общество
В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов
В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Швейные предприятия России начали шить многоразовые медицинские маски
Швейные предприятия России подключились к производству многоразовых медицинских масок, в ближайшее время средства защиты начнут поступать в аптеки.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Шоу-бизнес
Уроженка Ростова Виктория Лопырева показала подросшего сына
Ростовчанка Виктория Лопырева показала лицо подросшего сына. Малыш Марк-Лео появился в микроблоге донской красавицы.
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии
У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.