Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.

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В Госдуме РФ депутаты предложили снизить цены на топливо на российских АЗС. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

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