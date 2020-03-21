Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

В Госдуме РФ депутаты предложили снизить цены на топливо на российских АЗС. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.
РИА Новости21 марта в 00:48

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Цены на бензин в России предложили снизить

Телеканал 360°21 марта в 03:00

Депутат Госдумы предлагает снизить цены на бензин на автозаправках России

Вести.Ru21 марта в 01:55

В Госдуме предложили снизить цены на АЗС

Газета.Ru21 марта в 01:17

Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

URA.Ru21 марта в 01:29

Понизить цены на бензин предложили в Госдуме

News.ru21 марта в 01:23

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Коммерсантъ21 марта в 01:48

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

РИА Новости21 марта в 00:48
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