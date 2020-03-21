Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.

с чего всё началось

Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны.

В Госдуме РФ депутаты предложили снизить цены на топливо на российских АЗС. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

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