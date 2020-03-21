Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

В Госдуме РФ депутаты предложили снизить цены на топливо на российских АЗС. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Михаил Шеремет
Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны.
— Михаил Шеремет, российский политикТелеканал 360° 21 марта в 03:00
с чего всё началось

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.
РИА Новости21 марта в 00:48

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