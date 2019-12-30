Общество
Газета.RuВ Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год.Агентство Москва04:37
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Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
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В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Энергетика
«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»
Украинское правительство дало согласие на то, чтобы компания "Нафтогаз Украины" подписала с российским "Газпромом" соглашение об урегулировании газовых споров.
Финансы
Рубль завершает год разнонаправленно
Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
Театры
Назначен новый худрук столичного театра «Современник»
На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
Политика
Помпео посетит Украину и Белоруссию в начале января
Госсекретарь США Майк Помпео с 3 по 7 января 2020 года посетит с официальным визитом Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, говорится в сообщении Госдепартамента США.
Шоу-бизнес
У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату
Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Общество
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря Палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшее использование товарного знака «МТС Афиша».
Политика
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
Принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий грозит массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической Церкви, как это уже происходило ранее на Украине, говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы
На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Политика
Российский священник рассказал ракетчикам о дебилах и «тормозах»
Российский священник выступил с необычным напутственным словом перед строем новобранцев ракетных войск стратегического назначения во время присяги.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Происшествия
В Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Футбол
«Витесс» объявил имя нового главного тренера
Бывший футболист «Витесса» Эдвард Стюринг назначен на должность главного тренера команды из Арнема.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Здоровье
Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена
Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Происшествия
В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских
Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Армия и оружие
В состав Черноморского флота включен корабль «Ингушетия»
В состав Черноморского флота (ЧФ) включен малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», пишет ТАСС.
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.