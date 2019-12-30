Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год.
Агентство Москва04:37

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В Госдуме предложили снизить зарплату депутатов до средней по России

Газета.Ru11:28

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

РБК07:51

В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов и обычных граждан

Говорит Москва04:56

В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по России

РИА Новости05:49

Депутатам предложили уравнять свои зарплаты со средней по России

Москва 2404:59

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Lenta.ru06:28

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год

Агентство Москва04:37
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Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

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Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Общество

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
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Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»

Украинское правительство дало согласие на то, чтобы компания "Нафтогаз Украины" подписала с российским "Газпромом" соглашение об урегулировании газовых споров.
Газета.Ru 14:40
Финансы

Рубль завершает год разнонаправленно

Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
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Театры

Назначен новый худрук столичного театра «Современник»

На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
РИАМО 03:25
Политика

Помпео посетит Украину и Белоруссию в начале января

Госсекретарь США Майк Помпео с 3 по 7 января 2020 года посетит с официальным визитом Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, говорится в сообщении Госдепартамента США.
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У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату

Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
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Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

ФАН 14:02
Общество

«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

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РБК 11:09
Политика

РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях

Принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий грозит массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической Церкви, как это уже происходило ранее на Украине, говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата.
РИА Новости 02:08
Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Происшествия

Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы

На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Интерфакс 13:07
Политика

Российский священник рассказал ракетчикам о дебилах и «тормозах»

Российский священник выступил с необычным напутственным словом перед строем новобранцев ракетных войск стратегического назначения во время присяги.
Lenta.ru 14:13
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском 05:22
Происшествия

В Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта.
Российская газета 12:35
Футбол

Диего Алонсо стал первым главным тренером клуба Бекхэма «Интер Майами»

Sports.ru 12:32
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
REGNUM 13:15
Футбол

«Витесс» объявил имя нового главного тренера

Бывший футболист «Витесса» Эдвард Стюринг назначен на должность главного тренера команды из Арнема.
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Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
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Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Взгляд.ру 09:59
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Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена

Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:15
Происшествия

В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских

Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.
ТАСС 11:48
Общество

Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Lenta.ru 12:46
Армия и оружие

В состав Черноморского флота включен корабль «Ингушетия»

В состав Черноморского флота (ЧФ) включен малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 28 декабря в 10:29
Экономика

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
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Олег Анатольевич Нилов
Депутат
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе VI и VII созывов, член Бюро Президиума Центрального совета Политической партии Справедливая Россия, председатель регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
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