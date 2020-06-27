Общество
Газета.RuВ Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка. Соответствующее предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребёнка. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Общество
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В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
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Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в 2 столицах
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Обнаружены новые частицы у Солнца
В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
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Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
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В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
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В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
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«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
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Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
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