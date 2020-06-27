Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребёнка. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка. Соответствующее предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.

В Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми

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