Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка. Соответствующее предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.
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В Госдуме предложили увеличить доплаты безработным с детьми

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребёнка. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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В Госдуме предложили Мишустину увеличить доплаты для безработных с детьми

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В Госдуме предложили увеличить доплаты безработным с детьми

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URA.Ru01:35

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Депутат Госдумы предложил увеличить доплаты безработным россиянам с детьми

News.ru01:20

Мишустину предложили увеличить доплаты к пособию безработным с детьми

РБК02:43

В Госдуме предложили увеличить доплаты безработным с детьми

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Происшествия

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Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил

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Футбол

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В 17-м туре высшей лиги сезона-1993 красно-белые разгромили принципиального соперника 6:0. Хет-трик оформил Игорь Ледяхов, по мячу забили 19-летний Владимир Бесчастных, а также Андрей Пятницкий и Валерий Карпин.
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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
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Происшествия

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РБК 07:44
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Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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Общество

Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

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Общество

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Общество

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СОВА 02:46
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В 13 областях Украины могут усилить карантин

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В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
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В ЗВО назвали причину смерти 19-летнего срочника в Воронеже

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Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
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Россия отправила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»

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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Здоровье

Коронавирус в России: главное на 27 июня

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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Технологии

В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами

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Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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