Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул. Он пояснил, что эти изменения нужно прописать в Трудовом кодексе.
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Глава комитета Госдумы по труду предложил сократить новогодние праздники

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать нерабочим днем 31 декабря. Взамен губернатор сделал рабочим днем последнюю субботу года 28 декабря. Свое решение он объяснил просьбами женщин о выходном в канун Нового года.
Газета.Ru04:39

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В Госдуме предложили сократить количество новогодних выходных

Национальная служба новостей08:19

В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Газета.Ru06:10

«Давайте признаем выходными всего четыре дня. Остальные - по желанию работника»: Депутат Госдумы предлагает изменить срок новогодних каникул

Комсомольская правда06:55

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

РИА Новости06:33

Госдума и Совфед одобрили идею сделать 31 декабря праздничным днем

Известия07:06

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

RT на русском07:25

В Госдуме предложили россиянам выбор работать или отдыхать в новогодние каникулы

URA.Ru03:10
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Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

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Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.
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Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

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Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
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СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

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