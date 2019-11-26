Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников. Об этом он сказал «Газете.Ru», комментируя идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина о превращении 31 декабря в выходной день.
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с чего всё началось
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать нерабочим днем 31 декабря. Взамен губернатор сделал рабочим днем последнюю субботу года 28 декабря. Свое решение он объяснил просьбами женщин о выходном в канун Нового года.Газета.Ru04:39
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