Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать нерабочим днем 31 декабря. Взамен губернатор сделал рабочим днем последнюю субботу года 28 декабря. Свое решение он объяснил просьбами женщин о выходном в канун Нового года.

с чего всё началось

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников. Об этом он сказал «Газете.Ru», комментируя идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина о превращении 31 декабря в выходной день.

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