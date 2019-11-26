Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников. Об этом он сказал «Газете.Ru», комментируя идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина о превращении 31 декабря в выходной день.
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Глава комитета Госдумы по труду предложил сократить новогодние праздники

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать нерабочим днем 31 декабря. Взамен губернатор сделал рабочим днем последнюю субботу года 28 декабря. Свое решение он объяснил просьбами женщин о выходном в канун Нового года.
Газета.Ru04:39

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В Госдуме предложили сократить количество новогодних выходных

Национальная служба новостей08:19

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

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В Госдуме предложили россиянам выбор работать или отдыхать в новогодние каникулы

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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Общество

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За полгода в стране выявлено 47 тысяч случаев заражения вирусом иммунодефицита Средний возраст смерти россиян, зараженных ВИЧ, составляет 39 лет.
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По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
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В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
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РИА Новости 12:02
Наука

Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Naked Science 21 ноября в 08:44
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным

В Государственной думе РФ поддержали идею о назначении выходного дня во вторник, 31 декабря.
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Спорт

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Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
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Объявлены 7 претендентов на звание «Европейского автомобиля года»

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Как могла бы выглядеть страшная камера Samsung Galaxy S11+

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Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

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Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

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Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
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BFM.ru 10:19
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