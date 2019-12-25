Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Читать в источнике
Комментировать123
с чего всё началось

В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 22:01

Подробнее о событии

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

РИА Новости00:52

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Известиявчера в 22:57

Депутат Госдумы предложил создать для пенсионеров новогодний капитал

URA.Ruвчера в 23:28

В России предложили создать «новогодний капитал»

Lenta.ruвчера в 23:20

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Газета.Ruвчера в 22:58

В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров

РБКвчера в 23:46

В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал»

RT на русскомвчера в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Транспорт

Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

РБК вчера в 23:53
Политика

Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
Mockva.ru вчера в 13:43
Транспорт

Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке московского метро

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Беговая" до "Таганской" было приостановлено движение из-за упавшего на пути пассажира.
Российская газета 00:33
Происшествия

Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва

РБК 00:56
Кино

Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»

Газета.Ru вчера в 16:58
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН 23 декабря в 16:18
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Пункт А вчера в 08:33
Единоборства

Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия ESPN

ProstoProSport 00:39
Наука

Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов и установил рекорд

Эксперты уже провели испытания нового дрона и он продержался в воздухе 12 часов.
ToDay News Ufa вчера в 11:51
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Транспорт

РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Газета.Ru 00:06
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

РИА Новости вчера в 17:52
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Политика

Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина

Решение Владимира Путина создать резервные фонды помогло спасти российскую экономику во время последовавших экономических кризисов, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Зеленский рассказал о мерзнущих украинцах

Президент прямо заявил – украинцы мерзнут. Но, очевидно, далеко не всех чиновников это беспокоит.
РЕН ТВ вчера в 23:27
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
ТВ Центр вчера в 07:42
Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Ведомости вчера в 17:06
Политика

Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости вчера в 08:52
Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

РБК вчера в 10:00
Общество

Моржей из китовой тюрьмы отправили заказчику в Крым

Ранее зоозащитники направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средней, где с лета прошлого года также содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток.
ТАСС вчера в 23:29
Общество

Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным

Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным.
Известия вчера в 22:00
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Кемеровской области

Дорожное движение ограничено на трассе в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада произошло два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых пострадали семь человек.
ТАСС 00:45
Происшествия

В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

Газета.Ru вчера в 21:08
Транспорт

В России водителям автобусов и фур ограничили рабочий день

Российское правительство решило ограничить водителям фур и автобусов время непрерывной езды за рулем.
АБН вчера в 04:36
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия вчера в 19:52
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное