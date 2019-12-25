Общество
Газета.RuВ Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
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с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 22:01
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