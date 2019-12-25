Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.

с чего всё началось

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

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