Общество
REGNUMВ Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Читать в источнике
Оценить960
с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 22:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Здоровье
В детской больнице Астрахани утверждён новый руководитель
Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов вчера подписал приказ о новом назначении главного врача крупнейшей в регионе детской клиники.
Политика
Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени
24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».
Политика
Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Хоккей
Ничушкин подрался в матче НХЛ и оформил хет-трик Горди Хоу
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Армия и оружие
Пентагон может сократить количество воинского контингента в Африке
Глава Пентагона Марк Эспер раздумывает над сокращением количества американских войск в нескольких странах Африки, а также выводе американцев из региона.
Армия и оружие
Асад неудержим: сирийская армия берёт село за селом в Идлибе
Ранее верховное командование Вооружёнными силами Сирии в своём заявлении указало на «продолжающееся наступление сирийской армии на позиции террористов в направлении юго-восточной части провинции Идлиб на фоне постоянного поражения террористических группировок».
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Происшествия
В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Армия и оружие
Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы-2020" (Defender Europe 2020) станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет газета Junge Welt.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Кино
Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»
Транспорт
В Петербурге установили плату за проезд в общественном транспорте
Комитет по тарифам Петербурга опубликовал распоряжение об установлении стоимости для многоразовых проездных билетов на общественном транспорте и для разовых поездок.
Общество
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57
Происшествия
В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком
В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
Технологии
9 российских банков стали партнёрами Google Pay
Сегодня сервис обзавёлся восемнадцатью новыми банками-партнёрами, большинство из которых находятся в России.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Здоровье
В Нижнем Ломове начала работать детская поликлиника
Готовность поликлиники к работе оценил губернатор Иван Белозерцев, он отметил, что это хороший подарок для всех жителей Нижнего Ломова к Новому году.
Шоу-бизнес
Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Общество
Названы самые популярные подарки на Новый год в России
Средний чек на ювелирные украшения составил порядка 6,5 тыс. рублей, на детские игрушки — 3,1 тыс. рублей Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда "Общественное мнение", большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).
Политика
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Происшествия
В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка
В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.