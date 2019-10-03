Общество

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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Письмо с инициативой парламентарий направил главе Минтруда Максиму Топилину.
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:01

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Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства

Комсомольская правда04:52

Первый вице-президент РФ объяснил, почему «жертвам перестройки» не положены льготы

URA.Ru03:48

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

РИА Новостивчера в 23:33

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан

РБК02:02

Депутат Госдумы выступил с инициативой создания категории «жертв перестройки»

Московский Комсомолец00:49

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

Известия00:36

Историк оценил предложение создать новую льготную категорию граждан

RT на русском03:10
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:29, Ашберн

Кого назвали «жертвами перестройки»

Вести.UZ02:32
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