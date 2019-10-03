Общество

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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Письмо с инициативой парламентарий направил главе Минтруда Максиму Топилину.
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.
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Автор идеи о льготах «жертвам перестройки» объяснил их тяготы

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URA.Ru03:48

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РБК02:02

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РЕН ТВ02:45

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

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