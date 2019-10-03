Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Письмо с инициативой парламентарий направил главе Минтруда Максиму Топилину.
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В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:01
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Предложение льгот «жертвам перестройки» обречено на провал: помогать придется каждому
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