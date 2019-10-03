Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат. В этой связи он считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть приняты, в обращении не уточняется.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:01
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Депутат Госдумы выступил с инициативой создания категории «жертв перестройки»
Московский Комсомолец00:49
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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