В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат. В этой связи он считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть приняты, в обращении не уточняется.

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