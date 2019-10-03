Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат. В этой связи он считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть приняты, в обращении не уточняется.
Читать в источнике
Комментировать543
с чего всё началось

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:01

Подробнее о событии

Первый вице-президент РФ объяснил, почему «жертвам перестройки» не положены льготы

URA.Ru03:48

Историк оценил предложение создать новую льготную категорию граждан

RT на русском03:10

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

РИА Новостивчера в 23:33

В Госдуме призвали создать льготную категорию «жертв перестройки»

РЕН ТВ02:45

Депутат Госдумы выступил с инициативой создания категории «жертв перестройки»

Московский Комсомолец00:49

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

Известия00:36

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан

РБК02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Политика

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Политика

ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва вчера в 00:57
Единоборства

Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко

Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Политика

ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.
RT на русском 06:45
Политика

Полеты дронов над объектами ТЭК ограничат

Будут разработаны требования и к защите объектов энергетики, но это не должно привести к большим затратам компаний.
Вести.Финанс 06:08
Политика

Путин отправил в отставку главу ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Коммерсантъ 06:44
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Происшествия

Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей за колдовство

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала жертвой интернет-мошенников, предлагающих оккультные услуги.
Известия 06:29
Шоу-бизнес

Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости вчера в 10:30
Общество

«Магнит» сократит число собственных торговых марок

Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Транспорт

ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду

Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru вчера в 05:22
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Экономика

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Авто

Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине

По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Политика

Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой региона

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Полицейские признались в убийстве задержанного

По версии следствия, 26 сентября около 1 часа ночи стражи порядка задержали за совершение административного правонарушения 41-летнего мужчину, применив к нему физическую силу и специальные средства (браслеты наручные).
Регион 64 вчера в 10:05
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» во втором туре Лиги чемпионов

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:59
Здоровье

В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения

Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Экономика

Правительство заявило о создании промышленной ОЭЗ в Орловской области

Правительство РФ приняло решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) с названием "Орел" на территории Мценского района Орловской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
РИА Новости 01:56
Политика

Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»

Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня вчера в 02:51
Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
Российская газета 06:27
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное