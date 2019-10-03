Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат. В этой связи он считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть приняты, в обращении не уточняется.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:01
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Депутат Госдумы выступил с инициативой создания категории «жертв перестройки»
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Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
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В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
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ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
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Экономика
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Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
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Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
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В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10