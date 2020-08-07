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RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАН06:48
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса
РИА Новости08:02
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижний Новгород, 7 августа 2020, 20:22 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение Координационного штаба по борьбе с коронавирусом о переходе региона на второй этап снятия ограничений 7 августа в рамках режима повышенной готовности.
REGNUM13:22
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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