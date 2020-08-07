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RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАН06:48
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01

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Lenta.ru10:57
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Бел.Ру10:30
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