В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость
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Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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