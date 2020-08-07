В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость
Смотрите также
В Индии при жесткой посадке самолета погибли 14 человек
Володин обозначил основы интеграции России и Белоруссии
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад
Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем
Петербуржец во время секса до смерти избил партнершу
Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса
Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Ефремов 11 августа может дать показания в суде по делу о ДТП
В Курганской области в ДТП с автобусом и фурой пострадали 5 человек
Суд заключил под стражу бывшего проректора МГУ Гришина
Россия может управлять беспилотниками США при помощи комплексов РЭБ
Актер Брент Карвер из «Сумеречной зоны» скончался в возрасте 68 лет
В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Интерпол направит в Бейрут команду своих экспертов
Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
В Крыму ответили на слова Лукашенко о желании воевать за полуостров
Алексей Панин оформил развод и получил вид на жительство в Испании
В Индии при жесткой посадке самолета погибли 14 человек
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад
Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем
«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз
23 клуба из шести стран примут участие в новом сезоне КХЛ
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
Подробнее о событии