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RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:01
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ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАНвчера в 06:48
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°вчера в 03:54
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное времявчера в 23:17
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ruвчера в 03:21
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ruвчера в 23:25
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правдавчера в 03:47
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русскомвчера в 23:01

В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

В Минске прошли задержания участников велопробега "солидарности", который организовала вечером в пятницу белорусская оппозиция, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
РИА Новостивчера в 16:18

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 09:38
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК6 августа в 06:40
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Maybach, трактор и Tesla. На чем ездит Лукашенко

Кроме Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, на пост главы государства претендуют еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.
AutoNews6 августа в 01:53

Три человека пострадали при обрушении балкона в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа 2020, 23:37 — REGNUM Трое рабочих пострадали в результате обрушения балкона на Лесном проспекте Санкт-Петербурга, случившегося в ходе проведения плановых работ по устранению аварийности балконов.
REGNUMвчера в 16:37
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Генштаб ВС РФ: прекращение СНВ-3 поставит мир под угрозу ядерной войны

Прекращение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений даст США возможность наращивать стратегические вооружения без всякого контроля, что может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба.
Политическая Экспертизавчера в 02:29
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Александр Рогов делится модными советами, как подготовиться к онлайн-премьере фильма «(Не)случайные истории»

Александр Рогов на съемочной площадке фильма «(Не)случайные истории» Премьера пройдет в онлайн-формате, поэтому совершеннолетние пользователи IQOS смогут насладиться просмотром фильма, где бы они ни находились.
InterModa.Ru5 августа в 15:30