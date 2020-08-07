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RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАН06:48
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.
Взгляд.ру10:34
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно на официальном сайте балканской республики опубликовали список тех государств, гражданам которых с седьмого августа будет разрешено посещение Черногории без каких-либо дополнительных условий.
ToDay News Ufa11:40
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Bloomberg назвал Лукашенко лучшим гарантом независимости Белоруссии

«Лукашенко годами имел дело с этими назойливыми западными европейцами и всегда весьма ловко держал их в страхе, обращаясь за поддержкой к своему восточному союзнику, президенту России Владимиру Путину», — пишет Клут.
ИА Красная Весна11:47

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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