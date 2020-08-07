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RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
ФедералПресс

В России предложили создать вклады для покупки жилья

ФедералПресс23:28
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54

Свидетель рассказал о действиях Ефремова сразу после ДТП

Актёр Михаил Ефремов сразу после автоаварии начал осматривать свой автомобиль, сообщил в Пресненском районном суде Москвы по видеосвязи из Крыма девятый по счету свидетель обвинения Роман Шрамко, рассказал корреспондент «Известий» из зала заседания.
Свидетель рассказал о действиях Ефремова сразу после ДТП
Известия04:12
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
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Финляндия вновь ограничит туристические поездки с некоторыми странами

Решение о восстановлении ограничений на въезд в страну для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры приняли в правительстве Финляндии, 6 августа сообщили в пресс-службе правительства.
ИА Красная Веснавчера в 10:06
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.
Piter.tv02:20
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Российский бизнесмен Бажанов объявлен в международный розыск

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Феликса Викторовича Бажанова, который органами следствия объявлен в международный розыск", - сказала пресс-секретарь Ольга Бондарева.
ТАСС04:34
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