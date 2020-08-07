Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
Подробнее о событии
Петербургский дневник

Создать специальные вклады на недвижимость предложили в Госдуме

Петербургский дневник02:13
ФАН

Для россиян могут ввести спецвклады для покупки жилья

ФАН00:54
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01
ФедералПресс

В России предложили создать вклады для покупки жилья

ФедералПресс23:28
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
Вечерняя Москва

Спецвклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Вечерняя Москва23:56

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
1,3K

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
РИА Новости01:57

Минобороны РФ назвало условия для нанесения ядерного удара

Документ подразумевает, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нашу страну или на союзников России с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Российская газета19:58
712

Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе

Эксперты добавили, что 25 процентов потребителей риса в Британии с наибольшим риском сердечно-сосудистой летальности могут иметь более высокий риск смерти от болезней сердца и сосудов из-за воздействия неорганического мышьяка.
МедиаПоток02:00
52

«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на рейсах с ДФО

По словам пресс-секретаря компании Юлии Спиваковой, с 4 августа «Аэрофлот» приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в центр России и перелеты внутри Дальневосточного округа.
RuNews24.ru20:39
6

Антиправительственные протесты прошли в Бейруте

Протестные акции с требованием отставки правительства прошли в Бейруте на фоне многочисленных жертв и разрушений в результате взрыва в порту столицы Ливана, сообщило ливанское государственное информагентство National News Agency (NNA).
Интерфакс23:14

С начала пандемии в Тайшетском районе установлено 174 случая заражения коронавирусом, 95 человек выздоровели

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Тайшетском районе, по данным на 5 августа, достигло 174, детей в возрасте до 16 лет – 18 человек.
Тайшет24вчера в 04:35

В МВД уточнили порядок получения новых госзнаков на автомобили

"Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости", - сказал собеседник агентства.
ТАСС02:01
2