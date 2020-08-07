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RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
ФАН

Для россиян могут ввести спецвклады для покупки жилья

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Вечерняя Москва

Спецвклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Вечерняя Москва23:56
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В России предложили создать вклады для покупки жилья

ФедералПресс23:28
Петербургский дневник

Создать специальные вклады на недвижимость предложили в Госдуме

Петербургский дневник02:13
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01

В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал письмо американских сенаторов, пригрозивших порту в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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Владимирские онкологи получат оборудование на 538 млн рублей

В департаменте здравоохранения Владимирской области уточнили: речь идет о двух учреждениях региона: в областной клинический онкологический диспансер закупят 19 единиц техники на 403,3 млн рублей, а в Центральную городскую больницу города Коврова – 24 единицы оборудования на 134,9 млн рублей.
Владимирские ведомостивчера в 09:30

Минобороны РФ назвало условия для нанесения ядерного удара

Документ подразумевает, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нашу страну или на союзников России с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Российская газета19:58
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Lionsgate анонсировала фильм «Джон Уик 5»

В мае Lionsgate перенесла дату выхода четвертой части боевика «Джон Уик» на 27 мая 2022 года из-за пандемии коронавируса, хотя изначально планировалось, что премьера картины состоится 21 мая 2021 года.
Известия01:12
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