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RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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Специальные вклады для приобретения недвижимости предложили ввести в России

ИА Красная Весна01:22
ФАН

Для россиян могут ввести спецвклады для покупки жилья

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В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

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В России предложили создать вклады для покупки жилья

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В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

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Вечерняя Москва

Спецвклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Вечерняя Москва23:56

Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 03:02
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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ПФР назвал условие для продления выплат 10 тысяч рублей на детей

В ПФР подчеркнули, что каждый день им поступают многочисленные звонки на эту тему, однако каждый раз ответ один и тот же: нужно дождаться соответствующего распоряжения от главы российского государства и правительства РФ.
Evo-rus.com01:27
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В Минобороны России назвали условия для нанесения ядерного удара

Документ подразумевает, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нашу страну или на союзников России с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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