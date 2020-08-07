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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

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Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

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Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

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RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01