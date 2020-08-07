Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
Подробнее о событии
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАН06:48
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске считают участниками частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян
Интерфакс08:09
281

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

Путин назвал один из приоритетов внешней политики России

В апреле Путин заявил, что объединение усилий постсоветских республик — естественное дело, повышающее их конкурентоспособность и развитие такого сценария, по его словам, не хотят допустить западные партнеры.
Известия09:17
24

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
17

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
125