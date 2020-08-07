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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАН06:48
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01

В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".
ТАСС05:52
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Григорий Родченков добрался до Елены Исинбаевой и Владимира Путина

В беседе с журналисткой Александрой Владимировой, которая вовсе не намеревалась загонять его в угол, ловя на нестыковках (а ведь именно он сажал на допинг российских спортсменов и если была какая-то допинговая система в России, то эта система Родченкова), всё равно видно, как шито белыми нитками.
Спорт уик-энд04:47

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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FIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с команды "Рейсинг Пойнт" 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса" после протестов "Рено", сообщается на сайте организации.
РИА Новости05:33

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков

В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии были ликвидированы двое готовивших теракты боевиков, ещё один бандит был задержан, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
RT на русском00:30
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