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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАН06:48
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
58

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,1K

Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию

На границе Южной Осетии в селе Эргнети собрались представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которые вышли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».
Взгляд.ру04:05
16

На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
7

Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru5 августа в 07:24
17

Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета03:41
12

В Крыму объяснили Лукашенко отказ Украины воевать за полуостров

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Украина не стала воевать за Крым, так как полуостров никогда не был их землей.
Общественная служба новостей03:22
3

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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