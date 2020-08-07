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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
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ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАН06:48
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01

Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе

Выяснилось, что подозрение было отнюдь не случайным.В процессе роста и развития рис потребляет много воды.А вместе с ней – вредный для здоровья мышьяк, который содержится в подземных водах в опасных дозах.
ToDay News Ufa05:07
60

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
17

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
31

Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что Украина передала предупреждающую информацию о вторжении на территорию страны второй группы российских «боевиков».
Национальная служба новостей05:23
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