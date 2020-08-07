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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
Подробнее о событии
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
ФедералПресс

В России предложили создать вклады для покупки жилья

ФедералПресс23:28
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
Ведомости03:10
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В суде показали видеозаписи с признанием Ефремова в пьяной езде

В зале Пресненского суда Москвы показали видеозаписи, на которых актер Михаил Ефремов при даче показаний сотруднику ДПС сразу после ДТП признается, что был пьяным за рулем, передает «РИА Новости» из зала суда.
В суде показали видеозаписи с признанием Ефремова в пьяной езде
Ведомостивчера в 11:50
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Оппозиционные депутаты запустили сайт для сбора денег на выборы

Муниципальные депутаты от оппозиции 7 августа запустили сайт проекта «Живая политика», в рамках которого независимые кандидаты по всей России смогут получить поддержку для продвижения избирательных кампаний на местных и региональных выборах в 2020 году.
РБК05:10

Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Первые позиции по продажам из всех производителей на местном рынке занимает российский автопром АвтоВаз с легендарными автомобилями Lada, чьи продажи увеличились на 6%. Корейский авто гигант Kia занимает вторую строчку лидерства в 18 тысяч единиц проданных автомобилей.
Evo-rus.com01:43
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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