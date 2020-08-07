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RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT. В своём обращении депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:01
Подробнее о событии
Москва 24

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Москва 2402:31
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правда03:47
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ru03:21
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°03:54
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ru23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное время23:17
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русском23:01

Видео: переосмысление легенды о Робин Гуде в дебютном трейлере средневекового боевика Hood: Outlaws Legends

«Наша цель в Hood: Outlaws & Legends — создать мрачное и жестокое переосмысление легенды о Робине Гуде, направив мифы и суеверия на борьбу с человеческой властью и коррупцией», — добавил глава Sumo Newcastle Оуэн О'Брайен (Owen O’Brien).
Видео: переосмысление легенды о Робин Гуде в дебютном трейлере средневекового боевика Hood: Outlaws Legends
3DNews02:37

СК проводит проверку после смерти девочки в «захваченном» монастыре

Свердловские следователи начали проверку после смерти девочки в Среднеуральском монастыре, данных о криминальном характере случившегося нет, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
СК проводит проверку после смерти девочки в «захваченном» монастыре
РИА Новости03:49
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На Кубани ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Краснодар, 7 августа 2020, 09:16 — REGNUM Контрольза соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте ужесточен на территории Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам заседания регионального оперативного штаба 6 августа.
REGNUM02:16
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Онищенко заявил о риске заражения коронавирусом и гриппом одновременно

Возможность заразиться одновременно коронавирусом и гриппом существует, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Life.ru03:39
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На форуме «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму

Участники дестинационной сессии «Киностудия 2030: взгляд из будущего на индустрию кино» на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» обсудили перспективные направления развития кино в Крыму и проработали предложения по созданию киностудии на площадке арт-кластера «Таврида».
Взгляд.ру03:00

Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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