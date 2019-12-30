Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Его цитирует агентство «Москва» в понедельник, 30 декабря.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год.
Агентство Москва04:37

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В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

РБК07:51

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Газета.Ru06:54

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год

Агентство Москва04:37

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по стране

РИА Новости05:49

Депутатам предложили уравнять свои зарплаты со средней по России

Москва 2404:59

В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов и обычных граждан

Говорит Москва04:56

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Lenta.ru06:28
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе VI и VII созывов, член Бюро Президиума Центрального совета Политической партии Справедливая Россия, председатель регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
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