Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Его цитирует агентство «Москва» в понедельник, 30 декабря.
Читать в источнике
Комментировать1463
с чего всё началось

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год.
Агентство Москва04:37

Подробнее о событии

Депутатам предложили уравнять свои зарплаты со средней по России

Москва 2404:59

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

РБК07:51

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Lenta.ru06:28

В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по России

РИА Новости05:49

В Госдуме предложили снизить зарплату депутатов до средней по России

Газета.Ru11:28

В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов и обычных граждан

Говорит Москва04:56

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год

Агентство Москва04:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Хоккей

«Авангард» разгромил «Трактор» в матче КХЛ

Вести.Ru 11:34
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Политика

Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
РБК 11:18
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва вчера в 02:08
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио

Базой для тюнинг-проектов стали пять моделей японской марки: eK Cross, Delica D:5, гибридный кроссовер Outlander, Eclipse Cross и будущий K-Wagon Super Height.
АвтоВести 05:19
Происшествия

В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
ТАСС 08:24
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service вчера в 05:19
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
RT на русском 11:35
Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Спорт-Экспресс 09:42
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru 11:33
Экономика

Газпром выставит на аукционе пакет акций Conexus

Сегодня, 30 декабря, компания Газпром выставит на аукционе пакет принадлежащих ей акций латвийского оператора газораспределительной системы Conexus Baltic Grid (Conexus).
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным

ФАН 02:26
Общество

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
РИА Новости 10:34
Происшествия

В Омске нашли стоящий на коленях труп

Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
РИА Новости 08:15
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Общество

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Вечерняя Москва 07:02
Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Российская газета 04:34
Армия и оружие

Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
ИА REX 27 декабря в 07:20
Экономика

С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу

С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
ГТРК Тверь 04:38
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 09:52
Политика

Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине

Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
ТАСС 09:14
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru 28 декабря в 13:39
Политика

Захарова назвала причину вызова посла России в МИД Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла объяснение вызову российского посла Сергея Андреева в МИД Польши.
Московский Комсомолец 01:37
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
REGNUM 10:36
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости вчера в 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Анатольевич Нилов
Депутат
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе VI и VII созывов, член Бюро Президиума Центрального совета Политической партии Справедливая Россия, председатель регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное