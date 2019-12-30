Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год.

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Его цитирует агентство «Москва» в понедельник, 30 декабря.

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

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