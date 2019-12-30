Общество
Lenta.ruВ Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Его цитирует агентство «Москва» в понедельник, 30 декабря.
Читать в источнике
Оценить3865
с чего всё началось
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год.Агентство Москва04:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Хоккей
«Авангард» разгромил «Трактор» в матче КХЛ
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио
Базой для тюнинг-проектов стали пять моделей японской марки: eK Cross, Delica D:5, гибридный кроссовер Outlander, Eclipse Cross и будущий K-Wagon Super Height.
Происшествия
В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Экономика
Газпром выставит на аукционе пакет акций Conexus
Сегодня, 30 декабря, компания Газпром выставит на аукционе пакет принадлежащих ей акций латвийского оператора газораспределительной системы Conexus Baltic Grid (Conexus).
Общество
МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
Происшествия
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Политика
Захарова назвала причину вызова посла России в МИД Польши
Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла объяснение вызову российского посла Сергея Андреева в МИД Польши.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Музыка