Общество
Газета.RuВ Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год.Агентство Москва04:37
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