Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год.
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В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов и обычных граждан

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В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

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Депутат
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе VI и VII созывов, член Бюро Президиума Центрального совета Политической партии Справедливая Россия, председатель регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
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