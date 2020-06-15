Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями
Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
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Именно поэтому мы просим не только усилить мониторинг, но и пересмотреть всю законодательную базу отрасли. Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга.
— Виктор Зубарев, российский политикРидус 03:11
с чего всё началось
Сертификация обязательна Виктор Зубарев обратился к правительству с просьбой усилить контрольно-надзорную деятельность за народными целителями, знахарями и шаманами, а также создать специальную рабочую группу по разработке профессиональных стандартов по каждому виду подобных услуг.Известиявчера в 17:01
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