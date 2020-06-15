Сертификация обязательна Виктор Зубарев обратился к правительству с просьбой усилить контрольно-надзорную деятельность за народными целителями, знахарями и шаманами, а также создать специальную рабочую группу по разработке профессиональных стандартов по каждому виду подобных услуг.

с чего всё началось

Именно поэтому мы просим не только усилить мониторинг, но и пересмотреть всю законодательную базу отрасли. Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга.

Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.

В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями

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