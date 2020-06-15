Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями

Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
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Виктор Зубарев
Именно поэтому мы просим не только усилить мониторинг, но и пересмотреть всю законодательную базу отрасли. Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга.
— Виктор Зубарев, российский политикРидус 03:11
с чего всё началось

Лечить — только портить: кабмин просят взять под контроль целителей

Сертификация обязательна Виктор Зубарев обратился к правительству с просьбой усилить контрольно-надзорную деятельность за народными целителями, знахарями и шаманами, а также создать специальную рабочую группу по разработке профессиональных стандартов по каждому виду подобных услуг.
Известиявчера в 17:01

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Для целителей и шаманов могут разработать специальные стандарты работы

Комсомольская правда02:57

«Известия»: депутат Госдумы просит кабмин усилить контроль за целителями и шаманами

ТАССвчера в 20:17

В России предложили усилить контроль за шаманами и знахарями

Телеканал 360°вчера в 20:57

В Госдуме предложили усилить контроль за целителями и шаманами

Московский Комсомолецвчера в 20:36

В Госдуме захотели ввести профстандарты для шаманов и знахарей

Lenta.ruвчера в 23:35

В Госдуме предлагают создать стандарты для нетрадиционной медицины

РЕН ТВвчера в 19:04

В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями

Известиявчера в 18:33
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