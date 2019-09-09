В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

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